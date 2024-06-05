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Ивлеева выиграла суд у поставщицы картошки

Mash: суд обязал поставщицу картофеля выплатить Ивлеевой 636 тыс. рублей

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_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Настя Ивлеева выиграла суд у россиянки, которая поставляла компании блогерши некачественный картофель. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Суд обязал поставщицу Людмилу Ботникову выплатить знаменитости 636 тыс. рублей: 537 тыс. рублей за причиненный вред, 83 тыс. рублей — пени и порядка 15 тыс. рублей — госпошлина.

6 апреля сообщалось, что ООО «Коленки пчелы», которая производит чипсы и газировку с лицом Ивлеевой, уличила предпринимательницу Ботникову в поставках некачественного сырья. При этом неизвестно, что конкретно не устроило производителей чипсов. Ни Ивлеева, ни Борникова не комментировали судебные разбирательства.

Настя Ивлеева владеет 45% долей в «Коленках пчелы», у двух других совладельцев по 27,5%.

30 мая суд в Москве отклонил иск к клубу «Мутабор» после «голой вечеринки» Ивлеевой. Отмечалось, что истец требовал моральную компенсацию на сумму 30 млн рублей.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Ранее блогерша Лерчек раскрыла, сколько выплатила налоговых долгов.

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