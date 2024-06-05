Лерчек раскрыла, сколько выплатила налоговых долгов

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) сообщила в беседе с Telegram-каналом Mash, что выплатила более 800 миллионов рублей перед налоговой.

Лерчек уточнила, что продолжает выплачивать долги. Официального долга у нее нет, уточнила блогерша. По словам знаменитости, у нее есть определенные обязательства перед ФНС.

Чекалина также призналась, что согласилась бы работать в налоговой.

«За бесплатно. Конечно бы согласилась. Представляете, каждое утро бы записывала Stories: «Доброе утро, Федеральная налоговая служба», — поделилась блогерша.

В марте 2023 года Лерчек стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством. Уголовное дело о неуплате налогов было прекращено, ограничения на перемещения и пользование интернетом с блогеров сняли.

Чекалина воспитывает троих детей от бизнесмена Артема — двойняшек Алису и Богдана и сына Льва. На данный момент Лерчек находится в бракоразводном процессе с предпринимателем.

Ранее Лерчек назвала себя «амбассадором ФНС».