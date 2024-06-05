Детским книжным продлили «ковидную» поддержку

Сенаторы одобрили закон, который на три года продлит действующие «коронавирусные» меры государственной поддержки социальных предприятий, занимающихся продажей детских книг, учебников, справочников и просветительской литературы. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас органы госвласти и местного самоуправления вправе до конца 2024 года оказывать финансовую, информационную и консультационную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, которые относятся к социальным предприятиям и занимаются реализацией детской и юношеской книжной продукции, учебной, просветительской и справочной литературы.

Закон продлит эту возможность до 31 декабря 2027 года включительно и должен вступить в силу через десять дней после официального опубликования.

Меры поддержки ввели временно после закрытия книжных магазинов в 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Распространение книг было включено правительством страны в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.

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