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Лиза Моряк дала советы по восстановлению после родов

Актриса Лиза Моряк заявила, что непросто восстановиться после родов

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moryakliza/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Лиза Моряк призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей было непросто восстанавливаться после родов.

Моряк отметила, что подобное восстановление является большой работой над собой. Знаменитость уточнила, что для нее было важно прийти в форму как можно скорее, так как она — артистка.

Моряк посоветовала молодым матерям дать себе время после родов. По ее словам, через два месяца после появления на свет малыша можно начать ходить в зал. Артистка уточнила, что такой вариант подойдет не для всех. Как отметила знаменитость, сложно совмещать занятия спортом и уход за двухмесячным ребенком.

«Я не знаю, как с двухмесячным ребенком на руках есть силы идти в зал, если у тебя нет няни. Все, в общем, непросто. Если в зал нет возможности ходить, то высчитывайте калории и ешьте белок», — поделилась актриса.

Моряк родила дочь Элизабет в феврале 2023 года от режиссера Сарика Андреасяна.

Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня».

Ранее жена Андреасяна рассказала о ревности в семье.

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