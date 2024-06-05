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Глюкоза выпустит новую песню в день рождения

Певица Глюкоза анонсировала новую песню перезапуска Фадеевым проекта «Глюк 'oZa»

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Телеграм-канал «Глюк'оZа»

Певица Глюк'oZa (Глюкоза, Наталья Чистякова-Ионова) анонсировала новую песню. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Песня выйдет 7 июня, в день рождения звезды, которой исполняется 38 лет.

«Новый трек 7.06 на всех площадках», — написала певица под видео, в котором идет в наушниках.

16 апреля Фадеев анонсировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) перезапуск группы Глюк'oZa. Он заявил, что новый трек «Мыши» выйдет 19 апреля. До этого продюсер сообщал, что к проекту не присоединится Чистякова-Ионова. Продюсер принял такое решение, узнав об участии Ионовой в вечеринке Ивлеевой.

Он напомнил, что Глюк'oZa — это название группы, а не псевдоним артистки, и что проект был направлен на детскую аудиторию.

Позже Фадеев ответил на слухи о том, что новой солисткой стала Екатерина Мизулина.

Ранее Бритни Спирс застали с бывшим женихом.

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