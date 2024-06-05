Гримерша Заворотнюк рассказала о предвестниках рака у актрисы

Гримерша Лариса Лосева рассказала в беседе с woman.ru, что видела возможные первые признаки рака у актрисы Анастасии Заворотнюк на съемках сериала «Моя прекрасная няня».

Лосева призналась, что Заворотнюк чувствовала недомогание на съемках и падала в обморок. По словам гримерши, команда сериала списывала состояние актрисы на усталость и диеты – они полагали, что знаменитость недоедает.

Лосева отметила, что у Заворотнюк была чувствительная кожа.

«Она требовала, чтобы грим ей наносили новенькой кисточкой. А потом и вовсе заказывала себе личного гримера-визажиста. И могла гримироваться по 40 минут, заставляя коллег ждать», — рассказала гримерша.

Лосева добавила, что кожа на шее Заворотнюк напоминала ей печеное яблоко. По словам визажистки, лицо актрисы было, наоборот, подтянутым.

«Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса…» — призналась Лосева.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Об этом сообщила ее дочь Анна. В последние годы актриса боролась с глиобластомой – раком головного мозга.

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