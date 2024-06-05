Назван хедлайнер фестиваля Ural Music Nights

Уральский однодневный музыкальный фестиваль Ural Music Night назвал хедлайнера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организаторов.

Программа традиционно завершится на рассвете акцией «Светает», хедлайнером сцены станет группа Therr Maitz. Вместе с камерным оркестром B-A-C-H коллектив исполнит песню «Ночь пройдет, наступит утро ясное…».

«Музыканты имеют статус лучших артистов по версии iTunes и Apple Music и награду европейского MTV», — напомнили в пресс-службе фестиваля.

Во время заключительной песни зрители с помощью зеркал ловят лучи солнца на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, встречая рассвет и завершая «Ночь музыки».

«Группа Therr Maitz любит импровизировать, а программа может меняться в диапазоне от компактной электроники до пышных симфонических аранжировок, созданных при участии струнной секции из Лондона», — рассказали организаторы.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. В 2024 году он пройдет 28 июня.

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