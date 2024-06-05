Бузова подняла гонорар до 4,5 миллиона рублей

Певица и телеведущая Ольга Бузова подняла свой гонорар за выступление с 3,5 до 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

К следующим новогодним праздникам цена за 45–50 минут выступления Бузовой, добавил источник, может подняться до 6 миллионов рублей.

В райдере звезда требует авто представительского класса с водителем, который не будет с ней разговаривать, номер люкс в пятизвездочной гостинице и 15 тысяч рублей в сутки на питание. В гримерку Бузова просит принести слабосоленую семгу.

Накануне депутат Ирина Филатова предложила ввести обязательный дресс-код для артистов, которые публично выступают на мероприятиях без ограничения для посещения по возрасту. Обращение поступило на фоне выступления Ольги Бузовой в Уфе в «полуголом виде» в День защиты детей.

Ранее юморист Евгений Чебатков на YouTube-шоу «Макарена» сравнил гонорар за работу ведущим на телешоу и в проекте Stand-Up.