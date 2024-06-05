Гармаш назвал отличие второго «Чебурашки» от первого

Актер Сергей Гармаш назвал отличие второго фильма франшизы «Чебурашка» от первого. Его цитирует kp.ru.

Гармаш, сыгравший садовода Гену, заявил, что история будет совершенно новой — Гена, Чебурашка и вся компания удивят зрителя неожиданными поступками. При этом, добавил он, фильм будет драматичнее.

«Мы получили к прочтению совершенно отличный, детально проработанный сценарий. Уверен, вы узнаете наших персонажей еще лучше! Отношения Гены и Чебурашки будут складываться и драматически, и смешно — за этим будет интересно наблюдать», — уверен он.

Елена Яковлева, сыгравшая бизнесвумен Римму, говорит, что новый «Чебурашка» будет уникальным, поскольку сценарий действительно удивил даже артистов. Ее героиня, отметила она, поменяется по отношению к окружающим.

«И, может быть, ей уже будет не так интересно все, что связано с шоколадом. Сценаристы добавили еще больше юмора, а художники по костюмам проделали огромную работу, мы берем уровень еще выше», — говорит актриса, уточняя, что в ее костюме будет спрятано много секретов.

Накануне озвучивший крокодила Гену в советском мультфильме Василий Ливанов заявил, что не будет смотреть нового «Чебурашку».

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