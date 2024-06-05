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Гармаш назвал отличие второго «Чебурашки» от первого

Актер Гармаш заявил, что новый «Чебурашка» будет драматичнее

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Союзмультфильм/START

Актер Сергей Гармаш назвал отличие второго фильма франшизы «Чебурашка» от первого. Его цитирует kp.ru.

Гармаш, сыгравший садовода Гену, заявил, что история будет совершенно новой — Гена, Чебурашка и вся компания удивят зрителя неожиданными поступками. При этом, добавил он, фильм будет драматичнее.

«Мы получили к прочтению совершенно отличный, детально проработанный сценарий. Уверен, вы узнаете наших персонажей еще лучше! Отношения Гены и Чебурашки будут складываться и драматически, и смешно — за этим будет интересно наблюдать», — уверен он.

Елена Яковлева, сыгравшая бизнесвумен Римму, говорит, что новый «Чебурашка» будет уникальным, поскольку сценарий действительно удивил даже артистов. Ее героиня, отметила она, поменяется по отношению к окружающим.

«И, может быть, ей уже будет не так интересно все, что связано с шоколадом. Сценаристы добавили еще больше юмора, а художники по костюмам проделали огромную работу, мы берем уровень еще выше», — говорит актриса, уточняя, что в ее костюме будет спрятано много секретов.

Накануне озвучивший крокодила Гену в советском мультфильме Василий Ливанов заявил, что не будет смотреть нового «Чебурашку».

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