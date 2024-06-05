Сати Казанова потребовала 614 тысяч рублей за отмену шоу в день траура по «Крокусу»

Певица Сати Казанова потребовала больше полумиллиона рублей за отмену своего концерта в день траура по «Крокусу». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Концерт экс-участницы «Фабрики звезд» должен был пройти в клубе «Баунс» 24 марта. В этот день президент России Владимир Путин объявил общероссийский траур по жертвам теракта в торговом центре «Крокус Сити Холл».

Ивент-пространство Omega Events, через который бронируют выступления звезд в клубе, уведомило представителей певицы об отмене шоу и предложило перенести его на другую дату.

Однако, уверяют организаторы, команда Казановой якобы настаивала на проведении мероприятия несмотря на траур, а после отказа потребовала вернуть деньги за аренду. Организаторы сообщили, что по условиям договора это не предусмотрено, поскольку концерт не состоялся «по независящим от них обстоятельствам».

Казанова, уточнили в Omega Events, подала иск на юрлицо организаторов ООО «Сикс» с требованием вернуть 614 тысяч рублей за аренду клуба.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Арестованы 11 подозреваемых в нападении и организации теракта.

Накануне на концерте «Пикника» усилили охрану.

Ранее юрист рассказала, кому достанется наследство Анастасии Заворотнюк.