Zivert спровоцировала слухи о беременности

Певица Zivert спровоцировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о беременности.

Zivert опубликовала фото с путешествия в Италии. На снимке запечатлена девушка, которая держит руку на округлившемся животе. Фанаты предположили, что певица может ждать ребенка.

В сентябре 2023 года Zivert призналась, что пока не готова заводить детей. Она опровергла слух, что отказалась от курения и алкоголя в 2014 году, так как планировала ребенка.

Zivert заявляла, что у нее тогда даже в мыслях не было рожать. Более того, сейчас она тоже пока не собирается заводить малыша. Звезда пошутила, что ее «часики не тикают», потому что она их не носит. Артистка объяснила, что погружена в свое творчество и занимается работой над новым альбомом. Однако певица не отрицает, что хочет завести семью и ребенка.

Zivert рассказывала, что хочет родить детей в настоящей любви. Исполнительница уточнила, что ее мать уже мечтает о внуках, однако с пониманием относится к выбору дочери.

21 февраля Zivert объявила об отмене концертов на полгода из-за болезни. 33-летняя певица заявила, что проблемы со здоровьем преследуют ее уже полтора года, но в последнее время стали прогрессировать. В апреле стало известно, что Zivert вернется на сцену в сентябре после творческой паузы.

Ранее Татьяна Буланова объяснила слухи о своей беременности лишним весом.