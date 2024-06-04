Стас Барецкий назвал самых модных артистов российской эстрады

Шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что лучше всех на российской эстраде одевались певцы Иосиф Кобзон и Николай Расторгуев.

«Далеко смотреть не надо. Николай Расторгуев в свою бытность в военной форме мне очень нравился. Все строго, настоящий мужик, пиджаки, костюмы. Вся старая когорта артистов. Иосиф Кобзон всю жизнь выглядел так, что хоть картину пиши. Вы можете себе представить его в футболке?» — подчеркнул Барецкий.

По мнению артиста, дресс-код в стиле андеграунд или более откровенный стиль допустимы для артистов, но такие наряды лучше оставить для полуподвальных клубов и закрытых мероприятий. Барецкий убежден, что на официальных мероприятиях и больших концертах исполнители должны быть одеты в строгом стиле.

Недавно глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась внешним видом певицы Ольги Бузовой, которая 1 июня вышла на сцену в кожаном боди на VK Fest в Уфе. Сама Бузова извинилась перед россиянами и подчеркнула, что на фестивале было введено возрастное ограничение.

Ранее в Госдуме предложили ввести стандарт концертного костюма для звезд.