В Госдуме предложили ввести стандарт концертного костюма для звезд

В России нужно ввести стандарт концертного костюма для звезд, потому что на массовых развлекательных мероприятиях, в том числе фестивалях и концертах, недопустима демонстрация чрезмерно оголенных частей тела. С таким предложением в беседе с «Парламентской газетой» выступил первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, народный артист России Николай Бурляев, комментируя выступление певицы Ольги Бузовой в откровенном наряде.

«Речь не идет об униформе, конечно, нет, но ограничения на слишком уж откровенные образы нужны — они не только не соответствуют нашим морально-нравственным ценностям, но формируют у молодежи заведомо неправильную картину мира», — отметил депутат.

Бурляев уточнил, что эту тему он планирует обсудить на круглом столе Комитета Госдумы по развитию гражданского общества в июне или в июле 2024 года. По его мнению, выступление звезд в «деструктивных образах» может разрушить «духовно-нравственное состояние и единство нашего общества», что создаст угрозу «национальной безопасности России».

В начале июня на певицу Ольгу Бузову обрушился шквал критики после ее выступления в провокационном боди на VK Fest в Уфе в День защиты детей. Так, например, депутат Госсобрания Башкирии и советник главы по спорту Рустем Ахмадинуров назвал наряд слишком «откровенным».

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