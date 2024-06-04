Канье Уэста обвинили в сексуальных домогательствах: «Мой член расистский?»

Бывшая ассистентка Канье Уэста Лорен Пишотта подала иск против рэпера, обвинив его в сексуальных домогательствах, нарушении контракта, незаконном увольнении, а также жестоком обращении на работе. Об этом сообщает TMZ.

Музыкант нанял девушку в июле 2021 года, когда она была моделью OnlyFans. Он предложил ей заплату в $1 млн за то, что Пишотта будет доступна для его поручений круглосуточно и без выходных. Рэпер также попросил ассистентку удалить свой аккаунт в OnlyFans, она согласилась.

Затем Уэст стал присылать девушке сообщения, видео и фото сексуального характера. В иске Пишотта утверждает, что музыкант отправлял ей минимум два видео, на которых он занимается сексом. Кроме того, рэпер мастурбировал во время телефонных разговоров с ассистенткой и интересовался размерами гениталий ее парней.

«Видишь ли, моя проблема в том, что я хочу трахаться, но после мне нужно, чтобы девушка рассказала, как сильно ее трахали. Потом хочу, чтобы она мне изменила...»; «Мой член расистский? <...> Я собираюсь избить этого расиста за то, что он расист», — привела Пишотта примеры сообщений рэпера.

Она добавила, что Канье Уэст повысил ее до начальника штаба в своих компаниях. Он также увеличил ей размер заработной платы до $4 млн.

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