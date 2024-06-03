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Дочь Ирины Салтыковой закрыла бизнес в России из Лондона

Mash: дочь певицы Салтыковой избавилась от бизнеса в России

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Global Look Press

Дочь Ирины Салтыковой Алиса закрыла бизнес в России спустя год после переезда в Лондон. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

36-летняя певица в Великобритании работает под псевдонимом Alissa Salt. ИП в России она открыла в 2019 году, а в 2024 избавилась от юридического лица.

Ирина Салтыкова недавно рассказывала, что ее дочь не пошла бы на проект «Новая Фабрика звезд».

«Вокалист может быть крутым, а так называемое «жюри» скажет, что это не их формат и не возьмет в команду. Это же будет необъективно», — сказала она в беседе с Voice.

В январе стало известно, что журналист, кинокритик и блогер Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) закрыл российское ИП. Долин избавился от своего последнего бизнеса в России 4 декабря. С помощью ИП Долин создавал видео- и аудиоконтент с 2019 года. Бизнес помогал ему организовывать прямые эфиры на радио, а также монтировать ролики.

Ранее Лера Кудрявцева и Наташа Королева поругались на телешоу из-за спора об искренности.

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