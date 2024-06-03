Юрий Гальцев задолжал ФНС более 850 тысяч рублей

Юморист Юрий Гальцев задолжал российской налоговой службе более 850 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Канал отмечает, что долги у комика числятся с 4 мая. На данный момент Гальцев работает в Театре эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге, он является художественным руководителем и отвечает за постановки. В беседе с журналистами представитель артиста отказалась объяснять, почему Гальцев не оплачивает долги перед налоговой.

Недавно сообщалось, что блогер Саша Митрошина задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 96 миллионов рублей. Блогер занимается продажей курсов о том, как сделать жизнь более успешной и счастливой. Она является автором многих марафонов и продает курсы «заряженные на денежный поток». В данный момент Митрошина проживает в ОАЭ и владеет 9% долей в ООО «Инновационные технологии для блогеров».

В 2023 году на Митрошину завели уголовное дело за невыплату 120 миллионов рублей налоговых отчислений. Тогда блогеру удалось избежать наказания — она выплатила все долги. Сейчас же, пишет Mash, счета девушки могут быть заблокированы по решению суда.

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