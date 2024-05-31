Юрию Куклачеву установили кардиостимулятор

Дрессировщику Юрию Куклачеву 30 мая провели плановую операцию и установили кардиостимулятор. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости представитель артиста.

Как уточняет Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник, накануне артист поехал на плановое обследование, после чего врачи поставили ему кардиостимулятор. Ночь артист провел в больнице и сейчас, по данным источника, чувствует себя хорошо.

Кроме того, продолжил источник канала, недавно Куклачев звонил сыну и сообщил, что его анализы прекрасные, а также попросил забрать его домой. Через несколько месяцев кардиостимулятор дрессировщику заменят.

О новой госпитализации Куклачева стало известно 31 мая.

12 апреля, празднуя свой 75-летний юбилей на сцене концертом «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни», Куклачев почувствовал недомогание. Куклачева госпитализировали с выступления и прооперировали — он перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик рассказал о том, что во время операции у него произошла остановка сердца. 14 мая артиста выписали из больницы.

Ранее Куклачев заявил, что у него начались проблемы с сердцем после коронавируса.