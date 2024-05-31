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Николай Дроздов и Константин Хабенский подарили голоса фильму о снежных барсах

Зоолог Дроздов и актер Хабенский озвучили фильм «Хозяин Алтайских гор»

Полнометражный документальный фильм «Хозяин Алтайских гор» выходит 13 июня в российский прокат. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба Межрегиональной Ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис».

Картина расскажет о жизни снежных барсов — редких хищников, оказавшихся на грани исчезновения среди природы Горного Алтая. Свои голоса фильму подарили ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов и актер Константин Хабенский.

Фильм следит за жизнью ирбиса Турала, рожденного в Национальном парке «Сайлюгемский». Зиму все его собратья-барсята не пережили, а когда угроза его жизни миновала, Турал исчез из поля зрения сотрудников парка. С какими трудностями ему придется столкнуться в дикой природе? Выживет ли он? Вернется ли в родной Сайлюгем? На эти вопросы ответит фильм.

«Действительно, снежного барса можно назвать хозяином Горного Алтая в мире животных. Можете себе представить, сколько представителей семейства кошачьих я видел? И могу с полной уверенностью заявить, что ирбис — это самая красивая и грациозная дикая кошка на планете. Но при этом — могучий хищник, идеально приспособленный для жизни в крайне суровых условиях», — говорит Дроздов, призывая охранять и изучать барса.

Фильм был снят в Национальном парке «Сайлюгемский» в республике Алтай по инициативе и при поддержке Межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис».

Команда работала над картиной на протяжении трех лет и побывала в нескольких масштабных экспедициях на тропах снежных барсов. Авторы рассказывают, что «Хозяин Алтайских гор» — это первый настолько подробный фильм о жизни ирбисов.

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