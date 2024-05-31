Актриса Ирина Безрукова раскрыла подробности личной жизни

Бывшая жена Сергея Безрукова, актриса Ирина Безрукова рассказала «Пятому каналу», что на сегодняшний день не состоит в отношениях. При этом она подчеркнула, что очень избирательна и не готова выйти за муж за первого встречного.

«Вы знаете, оно (сердце — «Газета.Ru») открыто, но я так устроена, что я не из тех людей, которые мозгом выбирают людей или, потому что надо быть с кем-то. Это не про меня. Это должно случится. Своего человека нужно дождаться, но это не значит, что все пропало», — сказала Безрукова.

Она добавила, что для состоявшихся женщин любовь — это дополнительное счастье, которое лишь украшает и без того гармоничную жизнь.

До этого Безрукова призналась, что ей тяжело даются роли в фильмах ужасов.

Также артистке трудно играть роли, в которых много агрессии или негативных моментов. Актриса вспомнила о фильме «Эскортница», в котором ей пришлось плакать несколько часов кряду, так как по сюжету она играет взрослую женщину, которая лежит в больнице после операции. По словам артистки, после пережитого негатива она почувствовала себя постаревшей.

Ранее Ирина Безрукова вспомнила об опасном для жизни укусе сколопендры на телешоу.