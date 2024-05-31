Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Познер ответил на претензии депутатов из Нидерландов

Познер о критике нидерландских депутатов: наши выступления не касаются политики

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

Журналист Владимир Познер заявил, что его выступления с телеведущим Иваном Ургантом за рубежом не носят политического характера. Его слова передает РБК.

«Пока что выступления проходят при переполненных залах и с огромным успехом. Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном сделали, и не касаются политики», — рассказал он.

По словам журналиста, после выступления в Нидерландах никто не обращался ни к нему, ни к Урганту.

31 мая члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Рубен Брекелманс и Клэр Мартенс возмутились из-за выступления Владимира Познера и Ивана Урганта в одном из главных театров столицы страны — Theater Amsterdam.

Депутаты потребовали разъяснений этой ситуации от министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинса Слота и государственного секретаря по культуре и СМИ Флер Грепер. Обращение Брекелманса и Мартенса состоит из 11 вопросов и касается спектакля, который прошел 28 мая.

Концертный тур Урганта и Познера начался 28 мая в Амстердаме. Они также планируют посетить Цюрих, Берлин и Франкфурт-на-Майне.

Ранее «Газета.Ru» подготовила фотогалерею к 90-летию Владимира Познера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами