Познер ответил на претензии депутатов из Нидерландов

Журналист Владимир Познер заявил, что его выступления с телеведущим Иваном Ургантом за рубежом не носят политического характера. Его слова передает РБК.

«Пока что выступления проходят при переполненных залах и с огромным успехом. Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном сделали, и не касаются политики», — рассказал он.

По словам журналиста, после выступления в Нидерландах никто не обращался ни к нему, ни к Урганту.

31 мая члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Рубен Брекелманс и Клэр Мартенс возмутились из-за выступления Владимира Познера и Ивана Урганта в одном из главных театров столицы страны — Theater Amsterdam.

Депутаты потребовали разъяснений этой ситуации от министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинса Слота и государственного секретаря по культуре и СМИ Флер Грепер. Обращение Брекелманса и Мартенса состоит из 11 вопросов и касается спектакля, который прошел 28 мая.

Концертный тур Урганта и Познера начался 28 мая в Амстердаме. Они также планируют посетить Цюрих, Берлин и Франкфурт-на-Майне.

Ранее «Газета.Ru» подготовила фотогалерею к 90-летию Владимира Познера.