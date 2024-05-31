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Продюсер объяснил провальное выступление Орбакайте на корпоративе в Монако

Продюсер Рудченко объяснил провал Орбакайте в Монако плохим оборудованием

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко в беседе с порталом «Страсти» объяснил провальное выступление Кристины Орбакайте в ресторане Монако.

«Площадка в принципе не подготовлена, то есть собрали оборудование из того, что было, и какой-то минимальный комплект поставили. Кристина Орбакайте видно, что поет на износ. То есть ей некомфортно, она себя плохо слышит. Вот она кричит в микрофон», — пояснил Рудченко.

Он отметил, что артисты подобной величины обычно обращают немало внимания на оборудование и подготовленность концертной площадки к выступлениям. По словам продюсера, артисты тщательно следят за этими факторами, чтобы комфортно выступить, не ударив в грязь лицом. В данном случае, предположил Рудченко, Орбакайте могла выступить на неподготовленной площадке за большой гонорар.

«Видимо, она согласилась ради хорошего гонорара на такие условия и сразу же поймала определенную волну хейта. Она работает как и всегда, но исходя из вот этих технических сложностей на данной площадке, еще раз повторюсь, она не подготовлена для подобного выступления», — резюмировал продюсер.

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