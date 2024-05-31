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Внуку Пугачевой удалось продать дачу певицы

АИФ: внук Пугачевой Никита Пресняков продал дачу певицы в Бережках

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Global Look Press

Объявление о продаже дома Аллы Пугачевой в деревне Малые Бережки пропало со специализированного сайта. Об этом сообщает aif.ru.

Издание предполагает, что внуку Пугачевой Никите Преснякову удалось продать бывшее загородное жилье артистки и покупатель нашелся.

Речь идет о доме, который певица приобрела в 90-х годах в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища. Она называла участок своей «дачей». У имения есть причал и береговая линия, которые собственники арендуют у муниципалитета. Главный дом, площадь которого составляет 800 кв. м, записан на Преснякова-младшего, а земельный участок (70 соток) — на дочь артистки Кристину Орбакайте.

Недвижимость уже пытались продать в 2023 году, но тогда за него просили 225 млн рублей. В 2024-м стоимость снизили до 125 млн рублей.

29 мая стало известно, что внук Пугачевой приезжал в Россию ради продажи дома.

Ранее актер «Ленкома» рассказал о двойственности Марка Захарова.

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