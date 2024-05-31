Ирина Безрукова вспомнила об опасном для жизни укусе сколопендры на телешоу

Актриса Ирина Безрукова в интервью «Телепрограмме» вспомнила об укусе ядовитой сколопендры на телешоу «Последний герой».

«В «Последнем герое» на ТНТ я провела 15 дней на песке. Было классно! Если бы меня не укусила ядовитая сколопендра, то я бы побыла там еще. На 11-й день мне стало более-менее нормально», — улыбнулась Безрукова.

По словам артистки, после укуса ядовитого животного она продержалась на проекте еще четыре дня, после чего была вынуждена покинуть телешоу, так как ее нога стала сиреневого цвета, а распространение яда стало потенциально опасным для жизни. Безрукова уточнила, что ее приглашали на премьеру шоу «Сокровища императора», а также на «Танцы на льду», где ведущей также является Ольга Бузова.

«Но я поняла, что откажусь, потому что это очень экзотическое место с тропическим климатом и для здоровья это все небезопасно. А я знаю, что это такое. Здоровье дороже, и лучше я поработаю здесь!» — резюмировала актриса.

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