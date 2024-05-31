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Ирина Безрукова рассказала о своих самых тяжелых ролях: «Плакать несколько часов»

Актриса Ирина Безрукова призналась, что не снимается в фильмах ужасов

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Никита Вознесенский

Актриса Ирина Безрукова в интервью «Телепрограмме» призналась, что ей тяжело даются роли в фильмах ужасов.

«Я не люблю фильмы ужасов. Мне кажется, что не стоит расшатывать людям психику. И по-актерски это тоже тяжело. Роли со знаком минус тоже непростые. В моей фильмографии есть несколько неоднозначных героинь», — отметила Безрукова.

Также артистке тяжело играть роли, в которых много агрессии или негативных моментов. Безрукова вспомнила о фильме «Эскортница», в котором ей пришлось плакать несколько часов кряду, так как по сюжету она играет взрослую женщину, которая лежит в больнице после операции. По словам артистки, после пережитого негатива она почувствовала себя постаревшей.

«В этой сцене мне пришлось плакать по несколько часов. До сих пор помню мокрую подушку. Потом я пришла домой, посмотрела на себя в зеркало, тут нарисовались синяки, возраст, седые волосы. И я сказала себе: «Видишь, как можно плохо выглядеть. Веди здоровый образ жизни», — резюмировала актриса.

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