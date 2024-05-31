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Mia Boyka о романе с Юрием Киселевым: «Называйте моим парнем»

Певица Mia Boyka согласилась, чтобы Юрия Киселева называли ее парнем

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Mia Boyka призналась, что нет смысла опровергать новости о романе с коллегой Юрием Киселевым, так как люди все равно будут считать по-своему. Ее слова передает NEWS.ru.

«Я подумала: кого хотите видеть моим парнем, того и видьте. Называйте этого человека моим парнем потому, что ваше мнение не изменится, у всех оно свое», — заявила исполнительница.

При этом сам Киселев подчеркнул, что состоит с артисткой в прекрасных отношениях. В то же время знаменитость отказался комментировать слухи о романе.

23 мая Юрий Киселев и Mia Boyka вышли вместе на дорожку Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV. Пара официально не стала раскрывать статус своих отношений, однако поклонники заподозрили, что артистки и бизнесмена роман. Знаменитости также представили совместный трек на сцене музыкальной премии — песню «Не перестану верить в любовь».

В том же месяце Киселев рассказывал, что не общается с певицей Люсей Чеботиной после разрыва. Он подчеркнул, что артистка все еще подписана на его музыкальный лейбл. Артисты сохранили исключительно рабочие отношения.

Ранее Актер «Ленкома» рассказал о двойственности Марка Захарова.

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