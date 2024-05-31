Солиста Little Big хотят оштрафовать за отсутствие плашки иноагента

В Сосновоборский районный суд Ленинградской области поступил протокол на лидера группы Little Big Илью Прусикина (признан в РФ иностранным агентом) из-за отсутствия плашки иностранного агента, сообщается на сайте суда.

Дело по солисту группы Little Big передали судье 30 мая. Музыканта обвиняют в нарушении статьи 19.34 части 4 КоАП РФ. Штраф Прусикина за это правонарушение может достигать 50 тыс. рублей.

В мае счета вокалиста Little Big заблокировали из-за долга перед ФНС в размере 182 тыс. рублей. Отмечалось, что компании ООО «Давай Лайма» и ООО «Литтл Биг», в которых музыкант был учредителем, уже ликвидированы. У него остались в России лишь ИП и долги.

24 июня 2022 года стало известно, что коллектив Little Big уехал из России в США, после этого артисты отменили тур по РФ и начали выступать за границей. Илья Прусикин сообщал, что намерен вернуться на родину через 10-15 лет, поскольку любит ее.

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов лидера группы Little Big 27 января 2023 года.

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