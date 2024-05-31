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Автор «Полицейского с Рублевки» рассказал о звездной болезни Саши Петрова

Шоураннер Илья Куликов заявил о невыполнимых требованиях Саши Петрова на съемках

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«АВ контент»

Автор сериала «Полицейский с Рублевки» Илья Куликов на YouTube-шоу «Грузило» вспомнил о невыполнимых требованиях актера Саши Петрова на съемках шоу.

«Там примерно такая история — невыполнимые требования, на которые я пойти не могу. Не в плане того, что мне жалко денег, это не мои деньги. Я как бы, ну, пожалуйста, заплатит канал, мне-то что, если канал согласен на это. Но и ты сам не захочешь этого. Это несоразмерные труду деньги», — вспомнил Куликов.

По словам шоураннера, после успеха сериала Петров начал страдать от звездной болезни и озвучивал требования, которые шли наперекор с графиком съемок. Например, артист запросил за 8 часов работы миллион рублей, в то время как другие артисты работали сменой по 12 часов. Куликов не стал идти на поводу у актера, так как счел это некорректным для общей атмосферы в съемочной группе.

«Я вообще не понимаю, для меня атмосфера на площадке очень важна, у нас очень дружная команда. Я знаю, что все будут знать и смотреть на этого человека так, и вся эта атмосфера будет ядовитая. Это отвратительно», — подчеркнул Куликов.

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