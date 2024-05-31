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Cын Невинного вспомнил, как отец упал в открытый люк в театре

Cын Невинного Вячеслав рассказал, что хирург однажды вытащил отца с того света

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Киностудия им. М. Горького

Сын заслуженного артиста РФ Вячеслава Невинного Вячеслав вспомнил, как врачи однажды «вытащили отца с того света». Его слова передает издание NEWS.ru.

«Хирург в «Склифе» сотворил чудо. За это, конечно, ему низкий поклон. Приходилось стоять рядом, держать за руку переломанного человека, который кричит рядом с тобой, хоть и на обезболивающих, но стонет, потому что это невыносимо», — вспомнил Невинный-младший.

Он пояснил, что звезда «Гаража» упал в открытый люк на сцене с большой высоты, получив 12 переломов ребер и разрыв легкого. Наследник рассказал, что тогда семье пришлось пережить «страшные моменты».

Вторым пугающим моментом Невинный-младший назвал тот, когда отцу ампутировали обе ноги из-за осложнений сахарного диабета. Он вспомнил, что трясся перед тем, как зайти в палату к родителю, однако напряжение быстро исчезло во время общения.

«Постучал, вошел. Он сразу: «Ну чего так долго-то? Во-первых, я уже сижу. Видите? А во-вторых, хочу вам показать. Смотрите». Начал перекладывать нога на ногу и говорит: «Я теперь так умею и вот так умею», — вспомнил наследник.

Актера Вячеслава Невинного не стало 31 мая 2009 года на 75-м году жизни от осложнений сахарного диабета. У него остались жена Нина Гуляева и сын Вячеслав 1965  года рождения.

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