Светлану Немоляеву выписали из больницы после госпитализации с коронавирусом

Актрису Светлану Немоляеву выписали из больницы после госпитализации с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации канала, артистке стало лучше, поэтому ей больше не нужно лежать в больнице, ее выпустили долечиваться домой. Тем не менее больничный Немоляевой открыт еще неделю, а спектакль «Бешеные деньги» с ее участием руководство театра Маяковского решило пока перенести с 1 июня, заменив другой постановкой. Врачи посоветовали артистке избегать физических нагрузок, не нервничать и пока не выступать на сцене.

19 мая Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали в Москве. По данным Telegram-канала 112, Немоляевой вызвали скорую из-за резкого ухудшения здоровья. Позднее Театр Маяковского отменил спектакль «Бешеные деньги» с участием артистки. Ее показ перенесли на 1 июля.

Светлана Немоляева окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина в 1958 году. После выпуска она стала актрисой Московского драматического театра на Спартаковской. А в 1959-м присоединилась к труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

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