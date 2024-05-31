Домогаров рассказал, в каком театре будет работать после ухода из Моссовета

Актер Александр Домогаров поделился, в труппе какого театра планирует работать после ухода из Моссовета. Об этом знаменитость рассказал на творческом вечере в рамках Забайкальского международного кинофестиваля.

«Ни в каком. Я вольный художник», — заявил знаменитость.

В Чите артист исполнил на вечере под названием «Всего 60!» композиции Александра Вертинского и Владимира Высоцкого. Мероприятие проходило в Доме офицеров, где знаменитость также ответил на вопросы поклонников.

15 мая актер опубликовал открытое письмо с объяснением причин ухода из театра имени Моссовета, в котором прослужил 30 лет. По словам Домогарова, он с 2020 года наблюдал за тем, как новое руководство разрушает театр. В 2023 году актер был близок к уходу со сцены, но остался ради дорогого ему и зрителям спектакля «Ричард III».

«Но надо признать, что спектакля «Ричард III» — той нити, которая связывала меня с Театром им. Моссовета, — больше нет. Как нет и того Театра, в котором я прослужил несколько десятилетий. Есть катастрофическое неуважение к артистам, к профессии, к зрителю», — писал он.

До этого СМИ сообщали, что поводом ухода артиста из труппы стало его несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и директора Алексея Черепнева.

Ранее в Нидерландах потребовали объяснить выступление Урганта в стране.