Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Домогаров рассказал, в каком театре будет работать после ухода из Моссовета

Актер Домогаров назвал себя вольным художником после ухода из Моссовета

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Актер Александр Домогаров поделился, в труппе какого театра планирует работать после ухода из Моссовета. Об этом знаменитость рассказал на творческом вечере в рамках Забайкальского международного кинофестиваля.

«Ни в каком. Я вольный художник», — заявил знаменитость.

В Чите артист исполнил на вечере под названием «Всего 60!» композиции Александра Вертинского и Владимира Высоцкого. Мероприятие проходило в Доме офицеров, где знаменитость также ответил на вопросы поклонников.

15 мая актер опубликовал открытое письмо с объяснением причин ухода из театра имени Моссовета, в котором прослужил 30 лет. По словам Домогарова, он с 2020 года наблюдал за тем, как новое руководство разрушает театр. В 2023 году актер был близок к уходу со сцены, но остался ради дорогого ему и зрителям спектакля «Ричард III».

«Но надо признать, что спектакля «Ричард III» — той нити, которая связывала меня с Театром им. Моссовета, — больше нет. Как нет и того Театра, в котором я прослужил несколько десятилетий. Есть катастрофическое неуважение к артистам, к профессии, к зрителю», — писал он.

До этого СМИ сообщали, что поводом ухода артиста из труппы стало его несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и директора Алексея Черепнева.

Ранее в Нидерландах потребовали объяснить выступление Урганта в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами