Бузова обратилась к Тарасову: «Верни тачку»

Певица Ольга Бузова вспомнила, как бывший супруг Дмитрий Тарасов забрал у нее автомобиль, который футболист сам же подарил. Об этом звезда рассказала на шоу «Пожалуйста, не рассказывай».

«Он в каком-то интервью сказал: «Мне очень стыдно, что я так с ней поступил». Ну, если стыдно — верни тачку», — возмутилась исполнительница.

Она заявила, что на момент развода «была блондинкой», а о завершении отношений пары знали лишь близкие люди певицы. По словам Бузовой, она могла еще два месяца ездить на подаренном авто, пока брак официально не был расторгнут.

Осенью 2015 года Бузова хвасталась, что Тарасов подарил ей Mercedes-AMG GLE 63 Coupe за 8 млн рублей. Она выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию напротив машины и сопроводила пост фразой: «Моя».

Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В 2018 году Тарасов женился на Анастасии Костенко. В их браке родилось четверо детей. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Ранее Бузова пожаловалась, что Погребняк увела у нее жениха.