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Дочь Джоли и Питта официально отказывается от фамилии отца

TMZ: дочь Питта Шайло подала документы об отказе от фамилии отца в день 18-летия

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Global Look Press

Дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло подала документы об отказе от фамилии отца в день своего 18-летия. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что девушка начала процедуру по смене имени 27 мая, и теперь она планирует быть просто Шайло Джоли. При этом пока просьбу дочери Брэда Питта не удовлетворили, однако, отмечает таблоид, «это лишь вопрос времени».

В то же время 30 мая LifeStyle со ссылкой на инсайдера заявлял, что Шайло высказывалась против позиции сестры Вивьен из-за отказа от фамилии Питт. Она заявила, что переживает за отца.

До этого Вивьен убрала фамилию отца из афиши мюзикла «Аутсайдеры». При этом об официальной смене фамилии наследницей не сообщалось.

У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и 60-летнего Брэда Питта. 19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.

Ранее в Нидерландах потребовали объяснить выступление Урганта в стране.

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