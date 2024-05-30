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Умер актер из сериалов «След» и «Тайны следствия»

Умер сыгравший в сериалах «След» и «Тайны следствия» актер Роман Клементьев

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Kino-teatr.ru

Скончался российский актер Роман Клементьев. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

Ему было 59 лет. Причину смерти артиста в сообщении не уточнили.

Клементьев родился 2 апреля 1965 года. Он выпускник отделения театрального искусства в Государственной литовской консерватории. Первые роли в кино он исполнил более 20 лет назад. Актер приобрел известность благодаря участию в популярных сериалах «След» и «Тайны следствия».

30 мая стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили ее родственники на странице звезды в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. С раннего детства занималась музыкой и танцами и стремилась работать в театре, окончила Школу-студию МХАТ. На экране впервые появилась в картине «Машенька» Тамары Павлюченко в 1991 году.

Ранее российский актер Валерий Фролов, известный по ролям в «Кин-дза-дза!», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и других фильмах, скончался в возрасте 76 лет.

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