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Варламов пожаловался на дорогое лечение в Европе

Блогер Варламов рассказал, что заплатил €500 за осмотр врача в Европе

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Телеграм-канал «Илья Варламов» (признан в РФ иностранным агентом)

Российский блогер Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом), получивший серьезную травму из-за падения с велосипеда, в своем Telegram-канале пожаловался на стоимость лечения в Европе.

Блогер рассказал, что у него не было страховки, из-за чего его попросили заплатить €1000 (около 96 тысяч рублей) — €500 (48 тысяч рублей) за осмотр и €500 за первую ночь в больнице.

«Пожалуйста оплатите», — сразу сказала девушка. И знаете что? Это был первый момент, когда я забыл про боль во всем теле», — рассказал Варламов.

В результате ему диагностировали перелом шейки бедра, а также кости руки в районе плеча, которое было травмировано ранее. В настоящее время он восстанавливается и соблюдает постельный режим.

Тверской районный суд Москвы 30 мая зарегистрировал протокол против блогера Ильи Варламова о дискредитации армии России.

Ранее у Ильи Варламова обнаружили долг на сумму свыше миллиона рублей.

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