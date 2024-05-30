Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский певец Потап удалил пост, в котором глумился над смертью Заворотнюк

РЕН ТВ: певец Потап удалил пост о смерти Заворотнюк после возмущения фанатов

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Украинский певец Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) удалил из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором поглумился над смертью актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что возможной причиной стало возмущение поклонников — не только из России, но и с Украины.

До этого Потапенко высмеял в личном блоге смерть звезды сериала «Моя прекрасная няня». Он опубликовал фото Заворотнюк с фразой: «Ну что, Настя, весело было играть образы, выставляя украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь».

Позднее стало известно, что интернет-пользователи раскритиковали Потапенко за злорадство над смертью. В СМИ писали, что подписчики понадеялись на «отмену» Потапа на Украине после поста, а также назвали его «больным».

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад.

Самой известной актерской работой Анастасии Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет знаменитость снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

Ранее Садальский рассказал, как жила Заворотнюк в последние годы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами