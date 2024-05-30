Украинский певец Потап удалил пост, в котором глумился над смертью Заворотнюк

Украинский певец Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) удалил из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором поглумился над смертью актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что возможной причиной стало возмущение поклонников — не только из России, но и с Украины.

До этого Потапенко высмеял в личном блоге смерть звезды сериала «Моя прекрасная няня». Он опубликовал фото Заворотнюк с фразой: «Ну что, Настя, весело было играть образы, выставляя украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь».

Позднее стало известно, что интернет-пользователи раскритиковали Потапенко за злорадство над смертью. В СМИ писали, что подписчики понадеялись на «отмену» Потапа на Украине после поста, а также назвали его «больным».

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад.

Самой известной актерской работой Анастасии Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет знаменитость снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

Ранее Садальский рассказал, как жила Заворотнюк в последние годы.