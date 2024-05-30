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Ведущий «Суперниндзя» рассказал о том, как попал в телепроект

Ведущий «Суперниндзя» Артемьев признался, что прошел пробы до заморозки проекта

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Пресс-служба СТС

Ведущий телепроекта «Суперниндзя» Василий Артемьев признался, что успешно прошел пробы на роль ведущего шоу, однако, после этого проект заморозили. Об этом он рассказал в интервью WomanHit.ru.

«Я об этом уже почти забыл, но спустя больше полугода со мной снова связались и пригласили на повторные пробы уже в программу «Русский Ниндзя». Она идет успешно по всему миру, и мне было любопытно поучаствовать. Кстати, на тот момент у меня уже был опыт работы в кадре, так как я вел передачу о регби. В общем, я сходил на пробы несколько раз, и меня в итоге утвердили. Ну а теперь программа называется «Суперниндзя», — пояснил он.

По его словам, в ходе проведения проб кандидатов оценивают по тому, как они работают в кадре, а также проверяют, могут ли они сделать эмоциональную подачу. Артемьев подчеркнул, что работа ведущего заключается не только в том, чтобы импровизационно комментировать происходящее.

В 2023 году Василий Артемьев рассказал, как помогает дочери стать увереннее. Профессиональный регбист считает, что это качество можно развить благодаря шуткам. Он также говорил, что во всем старается быть примером для нее, и, по словам шоумена, девочка им гордится.

Ранее блогер Дима Масленников рассказал о шоу «Суперниндзя. Дети».

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