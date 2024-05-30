Режиссер фильма «Код апокалипсиса» о трагедии в семье Заворотнюк: «Как-то нелепо»

Режиссер Вадим Шмелев заявил в беседе с NEWS.ru, что актриса Анастасия Заворотнюк была сильной и веселой женщиной.

Шмелев отметил, что очень хорошо знал Заворотнюк. Артистка сыграла главную роль в его картине «Код апокалипсиса». Режиссер назвал ее одной из самых ярких актрис российского кино.

«Как-то нелепо, что придется говорить о ней в прошедшем времени. Как-то не понять этого», — отметил Шмелев.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая, что подтвердила ее дочь Анна. Известно, что актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. О болезни стало известно в 2019 году.

Заворотнюк наиболее известна по роли Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня». В 2006 году она удостоилась звания заслуженной артистки России. В фильмографии актрисы более 30 работ. Она снималась в картинах «Мамы», «Служебный роман. Наше время», «Между нами, девочками. Продолжение». Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

Ранее в сети появилось видео с проб Заворотнюк на «Мою прекрасную няню».