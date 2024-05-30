«Болезнь не пощадила ее»: Тарасова назвала Заворотнюк прекрасной актрисой

Актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк, которой не стало в возрасте 53 лет, была прекрасным человеком. Об этом в беседе с RT заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Настя — прекрасная актриса, прекрасный человек и наша подруга. Я ее очень люблю. Мужественная, сильная женщина. Родила троих детей. Как долго и тяжело болела. Болезнь не пощадила ее», — сказала Тарасова.

Она также выразила соболезнования родным актрисы — детям, мужу и матери.

Советский и российский актер и режиссер театра и кино Андрей Соколов до этого говорил, что Анастасия Заворотнюк была очень светлым человеком, ее утрата стала большим горем. По его словам, она была для него близким человеком, несмотря на то, что они не так часто общались.

Актрисы не стало в ночь на 30 мая в Москве после продолжительной болезни. Важнейшей работой в ее карьере стал ситком «Моя прекрасная няня» — в нем она сыграла уроженку Мариуполя Вику Прутковскую, которая присматривает за тремя детьми продюсера Максима Шаталина. Однако фильмография Заворотнюк, охватывающая почти три десятилетия, включала и другие роли. «Газета.Ru» вспоминает ее главные экранные образы.

Ранее Анфиса Чехова показала архивное видео с радостной Заворотнюк в Ереване.