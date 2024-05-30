Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Болезнь не пощадила ее»: Тарасова назвала Заворотнюк прекрасной актрисой

Тренер Тарасова: Анастасия Заворотнюк была прекрасной актрисой

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк, которой не стало в возрасте 53 лет, была прекрасным человеком. Об этом в беседе с RT заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Настя — прекрасная актриса, прекрасный человек и наша подруга. Я ее очень люблю. Мужественная, сильная женщина. Родила троих детей. Как долго и тяжело болела. Болезнь не пощадила ее», — сказала Тарасова.

Она также выразила соболезнования родным актрисы — детям, мужу и матери.

Советский и российский актер и режиссер театра и кино Андрей Соколов до этого говорил, что Анастасия Заворотнюк была очень светлым человеком, ее утрата стала большим горем. По его словам, она была для него близким человеком, несмотря на то, что они не так часто общались.

Актрисы не стало в ночь на 30 мая в Москве после продолжительной болезни. Важнейшей работой в ее карьере стал ситком «Моя прекрасная няня» — в нем она сыграла уроженку Мариуполя Вику Прутковскую, которая присматривает за тремя детьми продюсера Максима Шаталина. Однако фильмография Заворотнюк, охватывающая почти три десятилетия, включала и другие роли. «Газета.Ru» вспоминает ее главные экранные образы.

Ранее Анфиса Чехова показала архивное видео с радостной Заворотнюк в Ереване.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами