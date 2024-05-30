Режиссер Соколов о Заворотнюк: «она сама сознательно вышла из информационного поля»

Актриса Анастасия Заворотнюк была очень светлым человеком, ее утрата стала большим горем. Об этом в беседе с RT заявил советский и российский актер и режиссер театра и кино Андрей Соколов.

По его словам, она была для него близким человеком, несмотря на то, что они не так часто общались.

«И ее поступок, что она сама сознательно и ее близкие вышли из информационного поля и не стали делать из этого (из болезни. — Прим. ред.) шоу, это о многом говорит о ней как о мужественном человеке, как о женщине с большой буквы», — подчеркнул режиссер.

Соколов добавил, что столкнулся с чувством безысходности после утраты Заворотнюк, потому что «изменить, к сожалению, ничего нельзя».

В 2009 году Андрей Соколов снял фильм «Артефакт», главную роль в котором исполнила Анастасия Заворотнюк.

О том, что актрисы не стало, сообщили 30 мая. Ей было 53 года, длительное время она боролась с раком головного мозга, ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Наибольшую известность актрисе принесла главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня».

Ранее актриса из «Моей прекрасной няни» рассказала о работе с Анастасией Заворотнюк.