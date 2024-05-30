Суд оставил под стражей Беркович и Петрийчук

Апелляционный военный суд оставил без изменений содержание в СИЗО режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал законным продление до 22 октября срока ареста Беркович и Петрийчук.

В начале мая 2023 года режиссер и драматург стали фигурантами уголовного дела об оправдании терроризма. Причиной послужило создание ими спектакля по пьесе «Финист Ясный Сокол». Постановка рассказывает о женщинах, с которыми через социальные сети связываются последователи радикального ислама.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в произведении содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. После этого Беркович и Петрийчук задержали, а затем арестовали. 3 мая 2024 года суд постановил оставить женщин в СИЗО до 22 октября текущего года. 20 мая во Втором западном окружном военном суде в Москве началось рассмотрение уголовного дела.

Беркович и Петрийчук отказались признать свою вину. По словам Беркович, она испытывает к терроризму исключительно отвращение и осуждает подобную деятельность. Режиссер уточнила, что решилась на создание скандального спектакля по пьесе «Финист Ясный Сокол» только ради профилактики терроризма.

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