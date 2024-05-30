Зейналова ответила на слухи о назначении ее послом на Маврикии

Журналистка Ирада Зейналова назвала себя ведущей НТВ после слухов о назначении ее послом на Маврикии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я ведущая НТВ, если вам что-то интересно про Африку — смотрите программу в 19, каждое воскресенье», — заявила телеведущая.

30 мая издание Brief сообщило, что Ирада Зейналова может якобы стать послом России на Маврикии. Известно, что в 2024 году телеведущая закончит Дипломатическую академию МИД России.

Зейналова — автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ (с 2016 года), художественный руководитель главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации телекомпании НТВ.

До этого вела воскресный выпуск программы «Время» на Первом канале и была заведующей корреспондентскими бюро ОАО «Первый канал» в Великобритании и Израиле.

В 2021 году была внесена в санкционный список Украины за «пропагандистскую деятельность».

В декабре Ирада Зейналова попала в список лучших телеведущих 2023 года по версии россиян. Также в него вошли Марина Кравец, Дарья Златопольская, Лера Кудрявцева, Ляйсан Утяшева, Екатерина Андреева, Лариса Гузеева и Яна Чурикова, Николай Цискаридзе, Александр Мясников, Павел Воля, Николай Басков, Вячеслав Макаров, Борис Корчевников, Андрей Малахов и Азамат Мусагалиев.

Ранее Дибров рассказал о своих доходах.