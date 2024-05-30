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Актриса из «Моей прекрасной няни» рассказала о работе с Анастасией Заворотнюк

Актриса Дубакина: рабочая смена у Насти Заворотнюк могла длиться дольше 12 часов

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анастасия Заворотнюк была очень трудолюбивой и ответственной, рабочая смена у нее могла длиться дольше 12 часов. При этом ее особенностью было полное отсутствие «звездной болезни», даже в период пика популярности в стране, рассказала RT актриса Екатерина Дубакина – коллега Заворотнюк по сериалу «Моя прекрасная няня».

Успех у сериала и у его главной звезды был головокружительный, однако на поведении актрисы это не сказалось, подчеркнула Дубакина. Она назвала свою коллегу очень отзывчивой, подчеркнув, что ни разу не слышала от нее жалоб на усталость.

«Не всегда через 12 часов смена заканчивалась, она могла и дольше длиться, а у Насти были и дети маленькие, — отметила Дубакина. — Она готовность всегда показывала работать и была откликающимся человеком... она всегда включалась и старалась как-то помочь».

Напомним, Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет после продолжительной болезни — она боролась с раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Наибольшую известность актрисе принесла главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня».

Ранее Ургант назвал большой честью работу с Заворотнюк.

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