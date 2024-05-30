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Айза раскрыла, какой Егор Крид в постели

Блогерша Айза-Лилуна Ай заявила, что Егор Крид хорош в постели

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Из личного архива Айзы

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай заявила в подкасте «НеДудь» «Нового Радио», что Егор Крид хорош в постели.

Айза объяснила, что знает об этом от знакомых.

«Все девки, кто с ним спал, это говорят. Лучше, знаешь, проверенное буду брать», — отметила блогерша.

Айза призналась, что испытывает симпатию к Криду. Единственным недостатком певца она назвала его знак зодиака. Артист – рак по гороскопу. При этом самым привлекательным среди популярных российских мужчин бизнесвумен назвала Павла Дурова.

«Конечно, Паша Дуров. Знаешь, этот прикол. Кого бы ты выбрала? Богатого или умного? Богатого! Богатого или... Богатого!» — отметила бизнесвумен.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным. На данный момент блогерша не поддерживает связь с отцами ее детей.

Ранее Айза объяснила, почему стала медленнее стареть.

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