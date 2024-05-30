Стал известен диагноз госпитализированного в Чите актера Александра Михайлова

Состояние здоровья народного артиста России Александра Михайлова стабилизировалось, рассказал председатель оргкомитета Забайкальского международного кинофестиваля Виктор Шкулев. О диагнозе звезды фильма «Любовь и голуби» он сообщил в беседе с NEWS.ru.

30 мая, добавил Шкулев, актер ненадолго приедет на открытие кинофестиваля.

«У Александра Яковлевича воспаление легких, дела вчера были совсем неважнецкие. Он временно оттуда уже выехал», — уточнил организатор.

По словам Шкулева, Михайлов попросил не делать из него больного и пригрозил, что если его не выпустят на фестиваль, он прыгнет «с балкона в трусах» и отправится туда самовольно.

Михайлов прибыл в Читу на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля, после чего почувствовал себя плохо.

Источник сообщал, что у актера поднялась температура до 39 градусов.

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