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Певцу Шарлоту может грозить шесть лет колонии

Shot: против певца Шарлота возбудили пятое уголовное дело

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Эдуард Шарлот/VK

Против певца Эдуарда Шарлота возбудили пятое уголовное дело. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, в отношении Шарлота возбуждено дело по части 2 статьи 282 УК РФ «Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет».

Как отмечает Shot, причиной этого могла стать публикация Шарлота, в которой он якобы угрожает русскоязычной аудитории. Издание утверждает, что сейчас пост удален.

Наказание за статью предусматривает штраф в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.

В 2023 году, находясь за границей, Шарлот выложил в сеть несколько провокационных видеороликов, на одном из которых видно, как он сжигает свой российский паспорт. В ноябре 2023 года певец вернулся в страну и был задержан. Позднее он раскаялся в содеянном.

Известно, что Шарлота обвиняют в реабилитации нацизма, в оскорблении чувств верующих и повреждении документов.

Ранее певцу Шарлоту продлили арест по делу о реабилитации нацизма.

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