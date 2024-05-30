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Ургант назвал большой честью работу с Заворотнюк

Актер Андрей Ургант заявил, что Заворотнюк любила половина России

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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Актер Андрей Ургант назвал в беседе с телеканалом «360» большой утратой, что его коллеги Анастасии Заворотнюк не стало.

Ургант признался, что не был в близких отношениях с Заворотнюк, однако для него было большой честью поработать с ней. Актриса запомнилась ему как добрая, чуткая и замечательная женщина. Артист заявил, что коллега была умницей и красавицей.

«Мы не были близкими друзьями, но мой герой был в нее влюблен вместе с половиной этой страны. И она того стоила», — отметил артист.

Ургант назвал Заворотнюк профессионалом своего дела, с которым было комфортно работать. Он выразил соболезнования родным актрисы.

«Я разделяю скорбь всех самых близких ей людей, которые сейчас плачут наверняка», — рассказал актер.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Она пропала с экранов и перестала выходить на публику в 2018 году, через год появилась информация о ее болезни. Shot сообщал, что в середине мая состояние артистки резко ухудшилось.

Ранее актер Олег Акулич заявил, что Заворотнюк всегда была молода.

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