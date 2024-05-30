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Актер Олег Акулич о Заворотнюк: «Никогда ее возраст не был виден»

Актер Олег Акулич заявил, что Заворотнюк всегда была молода

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Олег Акулич заявил в беседе с Telegram-каналом Daily Storm, что его коллега Анастасия Заворотнюк всегда была легкой и замечательной.

Акулич работал с Заворотнюк в совместных спектаклях. Он также снимался в сериале «Моя прекрасная няня», где актриса исполнила главную роль. Артист назвал коллегу очень хорошим человеком.

«Знаете, она всегда была молода! Никогда ее возраст не был виден», — поделился актер.

Акулич признался, что не ожидал такого мужества от Заворотнюк, так как артистка всегда ему казалась женственной, нежной и ранимой. Однако артиста поразило, как стойко и долго артистка боролась с болезнью.

«Как она вела себя во время болезни — для меня это было неожиданно. Жаль, что уходят такие люди в расцвете сил. Столько всего могла сделать, если бы не эта коварная болезнь! Но мы предполагаем, а Бог располагает», — заявил артист.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Она пропала с экранов и перестала выходить на публику в 2018 году, через год появилась информация о ее болезни.

Ранее звезда «Моей прекрасной няни» поделилась воспоминаниями о Заворотнюк на съемках.

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