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Безрукова о слухах об алкоголизме Волочковой: «Не особая история для богемы»

Актриса Безрукова заявила, что не хочет судить Волочкову из-за слухов об алкоголизме

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Никита Вознесенский

Актриса Ирина Безрукова призналась в беседе с NEWS.ru, что не хочет осуждать балерину Анастасию Волочкову на фоне слухов об алкоголизме.

Безрукова считает, что «монах не судит и не судим будет». Она уточнила, что сама не пьет, однако не имеет ничего против, когда люди употребляют бокал вина в компании.

«Мне кажется, это совершенно не такая особая история для богемы. Просто раньше это было более повально. Каждый человек сам решает, как ему жить свою жизнь», — отметила артистка.

3 мая телеведущая Лера Кудрявцева призвала перестать глумиться над Анастасией Волочковой и заявила, что балерину нужно спасать. Позже танцовщица ответила телеведущей. Артистка опубликовала фото, где она в бикини висит на дереве и призвала поклонников не переживать по поводу слухов о своем алкоголизме.

13 мая Волочкова заверила, что не пьет спиртное. Артистка заверила, что живет на сцене и «на уровне ипостаси высоты творческого характера». Она убеждена, что хейтеры критикуют ее и упрекают в алкоголизме исключительно из зависти.

Ранее Волочкова ответила на слухи о скорой свадьбе.

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