Звезда «Моей прекрасной няни» поделилась воспоминаниями о Заворотнюк на съемках

Актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая роль старшей дочери Максима Шаталина в «Моей прекрасной няне», призналась в беседе с Super, что благодарна судьбе за знакомство с Анастасией Заворотнюк.

Дубакина отметила, что у Заворотнюк не было плохих актерских проявлений. По ее словам, коллега была теплым и трудолюбивым человеком, который готов был всегда помочь и дать совет.

«Конечно, она уставала, но она никогда не показывала усталость, всегда была бодра», — поделилась артистка.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Об этом сообщила ее дочь Анна. По данным Shot, состояние Заворотнюк резко ухудшилось две недели назад. В последние годы актриса боролась с глиобластомой – раком головного мозга. Она пропала с экранов и перестала выходить на публику в 2018 году, через год появилась информация о ее болезни.

Анастасия Заворотнюк дебютировала в кино в картине «Машенька» Тамары Павлюченко в 1991 году, а широкую известность получила благодаря роли Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня».

Ранее дочь Заворотнюк поделилась воспоминанием об актрисе.