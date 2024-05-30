Названо возможное место прощания с Анастасией Заворотнюк

Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк может пройти в Московском театре имени Олега Табакова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

Канал выяснил, что семья актрисы планирует провести прощание в театре, где Заворотнюк играла до болезни.

Анастасия выходила на сцену театра с 1993 года, играла Наденьку в «Обыкновенной истории» и Варю в «Страстях по Бумбарашу».

У Заворотнюк двое взрослых детей — 28-летняя Анна и 23-летний Майкл. В 2018 году 47-летняя на тот момент Заворотнюк родила дочь Милу от фигуриста Петра Чернышева.

Вскоре после родов артистка перестала выходить на связь с подписчиками в соцсетях и появляться на светских мероприятиях. Летом 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Заворотнюк.

30 мая близкие сообщили, что Заворотнюк не стало.

Ранее стало известно, что состояние 53-летней актрисы резко ухудшилось две недели назад.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась воспоминанием о матери.